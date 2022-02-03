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Sucuoğlu'ndan CTP'ye: Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun

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UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, 30, 42 veya 45 vekil ile hükümetin oluşması gerektiğini ifade ederek, "Bu rakamların dışında bir şeyin olması hiçbir şeyi değiştiremeyecek.
Sucuoğlu'ndan CTP'ye: Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun

30 veya 42 milletvekili ile hükümet kurmak istediklerini yeniden yineleyen Sucuoğlu, “Partimizin genel düşüncesi bu yöndedir” şeklinde konuştu.

“Biz gerekli temaslarımızı yapıp, bu çerçevede kurarsak, kurarız olmazsa götürür görevi iade ederiz” diyen Sucuoğlu, “En son çare ülkeyi yeniden erken seçime götürme ihtimalidir” ifadelerini kullandı.

“MUHALEFETTE KALMAK İÇİN Mİ SEÇİME GİRDİN?”

‘Bize muhalefet görevi verildi’ şeklindeki söylemlere tepki gösteren Sucuoğlu, “Yok öyle bir şey... Muhalefette kalmak için mi seçime girdin?” 

Sucuoğlu Kıbrıs TV'de katıldığı programda “Bu artimetiklerle yürüyebiliriz. Meclis’i nisap sağlayamadığımız için açamazsak halk bize neden erken seçime gittiniz diye sorar. Aynı şeyleri yaşayacaksak neden seçildik neden hükümet kuruyoruz? Bu rakamların dışında bir şeyin olması hiçbir şeyi değiştiremeyecek. Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun. Gelin beraber yapalım. Beraber daha güçlü oluruz... Birlikten güç doğar. Olması gerekenler çok daha hızlı olur.” dedi.

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