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Sucuoğlu’ndan elektrik faturalarında geri adım

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Başbakan Faiz Sucuoğlu, bu sabah telefonla katıldığı Haber Kıbrıs canlı yayınında, kamuoyunda tartışma yaratan zamlı elektrik faturalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sucuoğlu’ndan elektrik faturalarında geri adım

Sucuoğlu, “Elektrik faturalarıyla ilgili şikayetler bana da geliyor. Yeniden değerlendireceğiz bu konuyu. Hem vatandaşların hem de işletmecilerin üzerindeki yükü nasıl alabiliriz bunları konuşuyoruz. Bu konuları mecliste grup toplantısında tartışacağız. Yarın da Bakanlar Kurulu var. Sayın Sunat Atun’la da ilgili bakan olarak değerlendireceğiz. Yeni bir düzenleme çalışması yapacağız” dedi.

Sucuoğlu, “amacımız vatandaşa en az sıkıntı yaşatmaktır” diye konuştu

Başbakan Sucuoğlu, bu ay yüklü miktarda gelen faturaları ödeyen vatandaşlara da çağrıda bulundu. Sucuoğlu, ödeme yapan vatandaşların faturalarda yapılan düzenleme sonrasında ortaya çıkan fazla ödemelerin bir sonraki ayda yapılan ödemede mahsuplaştırılacağını kaydetti.

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