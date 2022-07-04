Sucuoğlu'ndan Eroğlu'na geçmiş olsun mesajı

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle kendisine geçmiş olsun temennisinde bulundu

Sucuoğlu, "KKTC 3. Cumhurbaşkanı, UBP Onursal Başkanımız Sayın Doktor Derviş Eroğlu'nun sağlığının iyi olduğunu öğrenmekten, hem şahsım, hem UBP Ailesi olarak büyük mutluluk duyduk...

Kendisi ve ailesine bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.