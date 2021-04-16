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Sucuoğlu'ndan ''kurs'' açıklaması

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UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu kapatılan kurslarla ilgili bir açıklama yayınladı
Sucuoğlu'ndan ''kurs'' açıklaması

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu kapatılan kurslarla ilgili bir açıklama yayınladı:

Anayasa Mahkemesi kararı doğrultusunda, KKTC’de hafızlık eğitimi kurslarının yasaklanmasının 11 ayın sultanı Ramazan Ayına denk gelmesi çok manidar olmuştur. KKTC halkı ve hükümetleri olarak anayasaya bağlı bir davranış içinde ve hukuka saygı çerçevesinde; dini eğitim almak her vatandaşımızın Anayasal hakkıdır. Daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçtiğimiz bu süreçte; dini ibadetlerimizin devam etmesi toplumsal değerlerimiz açısından da önemlidir. Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararının incelenerek Mahkeme kararı doğrultusunda gerekli yasal değişikliklerin yapılması ve ilgili tüzüklerdeki eksikliklerin hızlıca giderilerek hafızlık kurslarının devamının sağlanması gerektiği düşüncesindeyim. Bu duygu ve düşüncelerle, Anayasa Mahkememizin almış olduğu karara saygılı kalarak, ilgili düzeltmelerin bir an önce yapılarak bu mağduriyetin derhal ortadan kaldırılması gerektiğine inanıyorum.

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