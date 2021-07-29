Sucuoğlu'ndan Manavgat'a geçmiş olsun

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa Milletvekili Dr. Faiz Sucuoğlu, Türkiye’nin Antalya ilinin Manavgat ilçesinde meydana gelen yangın nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınının rüzgarın da etkisiyle yerleşim yerlerine doğru ilerlemesi hepimizi derinden üzmüştür.

Yangının daha fazla büyümeden ve hiçbir can ve mal kaybına sebep olmadan kontrol altına alınması en büyük temennimizdir. Yangın felaketinden etkilenen tüm Manavgatlı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. "

Dr. Faiz SUCUOĞLU

UBP Lefkoşa Milletvekili