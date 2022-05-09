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Sucuoğlu'ndan toplantıda yeni öneri...

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UBP’de grup toplantısında yeni bir gelişme yaşandı
Sucuoğlu'ndan toplantıda yeni öneri...

Hükümet kurma görevinin kime verileceğine dair oylama yapılması beklenen UBP'nin bugünkü milletvekili grup toplantısında  UBP genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu yeni bir öneri yaptığı ileri sürüldü.

Tatar’ın hükümet kurma görevini vermesi beklenirken iddialara göre UBP’de grup toplantısında hükümeti kurma görevinin Ünal Üstel’e mi yoksa Hasan Taçoy’a mı verileceğinin oylanması beklentisi kulislere yansımıştı ancak UBP Genel Başkanı  Dr. Faiz Sucuoğlu bu oylamanın ertelenmesini gündeme getirdiği öne sürüldü.

detaylar gelecek...

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