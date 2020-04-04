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Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye teşekkür

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Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye teşekkür
Sucuoğlu’ndan Türkiye’ye teşekkür

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’ye tıbbi malzeme bağışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti’ne yayınladığı mesajla teşekkür etti.

Sucuoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:

‘‘Koronavirüs ile mücadelede kullanılmak üzere ülkemize yüklü miktarda tıbbi malzeme bağışında bulunan Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkürlerimizi sunuyorum. Anavatanımız özveri ile bu yardımı çok kısa sürede ülkemize ulaştırmış, her koşulda Kıbrıs Türk Halkı’nın yanında olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Tüm dünyayı tehdit eden COVİD 19 Virüsü nedeniyle Anavatan Türkiye’de vefat eden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, tedavileri devam eden hastalarımıza da acil şifalar dilerim.

İnanıyorum ki, tüm dünyanın da içinden geçtiği bu zor süreci, toplumsal birlik ve beraberlik ile, dayanışma içinde, yetkililerin uyarılarını dikkate alıp tedbirli davranarak ve evde kalarak atlatacağız.’’

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