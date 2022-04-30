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Sucuoğlu'ndan yeni açıklama!

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Başbakan- UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bugün toplanacak UBP MYK’sında "tüm ihtimallerin değerlendirileceğini" açıkladı.
Sucuoğlu'ndan yeni açıklama!

Başbakan- UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu bugün toplanacak UBP MYK’sında "tüm ihtimallerin değerlendirileceğini" açıkladı. 

Sucuoğlu, UBP MYK’sında son kararın verileceğini söyledi. 

“Hükümeti kurma görevini iade de dahil tüm ihtimalleri MYK’da konuşacağız” diyen Sucuoğlu topu UBP yönetimine attı. 

“YDP ve DP ile yeniden bir görüşme gündemde mi?” sorusunu yanıtsız bırakan Sucuoğlu “Şu anda hiçbir şey belli değil o nedenle net konuşamıyorum” dedi.

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