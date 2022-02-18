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Sucuoğlu’ndan Yusuf Taçoy İçin Başsağlığı Mesajı

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Sucuoğlu’ndan Yusuf Taçoy İçin Başsağlığı Mesajı
Sucuoğlu’ndan Yusuf Taçoy İçin Başsağlığı Mesajı

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu:, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy’un hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:

‘Partimizin değerli milletvekili Sayın Hasan Taçoy’un babasının vefatı bizleri derinden üzmüştür. Yusuf Taçoy, Türk Mukavemet Teşkilatı ve KKTC için çok değerli bir büyüğümüzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.’

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