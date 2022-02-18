Sucuoğlu’ndan Yusuf Taçoy İçin Başsağlığı Mesajı

UBP Genel Başkanı Başbakan Sucuoğlu:, UBP Milletvekili Hasan Taçoy’un babası Yusuf Taçoy’un hayatını kaybetmesi üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.
Sucuoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi:
‘Partimizin değerli milletvekili Sayın Hasan Taçoy’un babasının vefatı bizleri derinden üzmüştür. Yusuf Taçoy, Türk Mukavemet Teşkilatı ve KKTC için çok değerli bir büyüğümüzdü. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.’
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.