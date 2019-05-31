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Sucuoğlu’nun 1 Haziran mesajı

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Sucuoğlu’nun 1 Haziran mesajı

Sucuoğlu, 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nün, çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlayan, yoksulluk, çocuk işçiliği, eğitim, istismar gibi tüm çocukların yaşamını ilgilendiren konulara odaklanan ve çocukların sorunlarına kamuoyunun dikkatini çekerek farkındalık yaratmayı amaçlayan önemli bir gün olduğunu belirtti.

Sucuoğlu, mesajında, Bakanlığın, çocukların fiziksel, zihinsel, ahlaki, ruhsal ve toplumsal olarak sağlıklı koşullar altında yetişmesi; beslenme, barınma, dinlenme, oyun olanakları başta olmak üzere temel bakım hizmetlerinin sağlanması; fiziksel, zihinsel ya da sosyal bakımdan özel gereksinim duyan çocuklara gerekli tedavi, eğitim ve bakımın yapılması amacıyla çalıştığını belirtti.

Bakanlığa bağlı Sosyal Hizmetler Dairesinin çocukların fiziksel, sosyal, zihinsel ve duygusal gelişimini engelleyecek durumların bulunduğu olumsuz koşulları ortadan kaldırarak, çocuğun gelişimi için elverişli koşulları yaratmak için çalıştığını anlatan Sucuoğlu, muhtaç durumdaki ebeveynlere çocuklarına uygun koşulları sağlayabilmesi için katkı yapıldığını, olumsuz şartlarda bulunan çocukların koruma ve gözetim altına alındığını belirtti.

Sucuoğlu şöyle devam etti:

“Çocuklarımızın her türlü şiddet ve istismardan uzak; fiziksel, sosyal ve ruhsal olarak sağlıklı ve güvenli bir şekilde gelişmesini sağlamak, toplum olarak hepimize düşen önemli bir görevdir. Bununla beraber, çocuklarımızın eğitim hakkının da korunup geliştirilmesi son derece önemlidir.
    
Bu vesileyle en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 1 Haziran Dünya Çocuklar Günü’nü en içten duygularımla kutlar, tüm çocuklarımıza mutlu bir hayat sürmelerini dilerim.”

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