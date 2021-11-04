Sucuoğlu'nun olası kabinesine AKP onayı beklentisi iddiası ortaya atıldı!

Kıbrıs Postası gazetesi yazarı Gökhan Altıner'in güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberine göre; UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile paylaştı ancak Tatar, Sucuoğlu'na bu kabineyi Ankara hükümeti ile istişare etmesini ve bu istişare sonrasında imzalayacağını belirtti.

Sucuoğlu bugün öğlen saatlerinde T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği'ne bir nezaket ziyaretinde bulunmuştu.

Siyasi kulislerde önümüzdeki günlerin AKP-UBP ilişkilerinin bir çok siyasal krize neden olacağı beklentisi konuşulmaya başlandı.