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Sucuoğlu:Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhis hayat kurtarır

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Sucuoğlu:Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhis hayat kurtarır
Sucuoğlu:Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhis hayat kurtarır

Başbakan Faiz Sucuoğlu sosyal medya hesabından paylaştığı Dünya Kanser Günü mesajında, tüm dünyada olduğu gibi maalesef KKTC’de de can kayıpları nedenleri arasında kanser hastalıklarının önemli bir yer tutmakta olduğunu ifade etti.

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 9 milyon kişinin kanser hastalıkları nedeniyle kaybedildiğini, her geçen gün daha fazla insanın tütün ve tütün mamullerine, hareketsiz yaşam tarzına ve yanlış beslenme gibi kanserin en önemli risk faktörlerine maruz kaldığını belirten Sucuoğlu, şunları kaydetti:

“Tüm bilimsel çalışmalar göstermiştir ki “erken teşhis” maddi ve manevi yönden uzun süreli mücadele gerektiren bu hastalığa karşı elimizdeki en önemli silahtır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi kanserde de erken teşhis hem hayat kurtarır hem de hayatın kalitesini artırır.

Bu sebepledir ki ülkemizde de Sağlık Bakanlığı bünyesinde Erken Tanı Merkezi oluşturulmuş ve son yıllarda kanser vakalarının erken dönemde tespit edilip tedavilerinin gerçekleştirilmesi ile can kayıplarının ciddi oranda önüne geçilmiştir.

“Dünya Kanser Günü” dolayısı ile kanser hastalıklarına karşı halkımızı daha duyarlı olmaya davet eder sağlıklı günler dilerim.”

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