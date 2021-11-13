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Sucuoğlu:Türkiye Bizi Koşulsuz Destekleyen Tek Güç

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Türkiye Büyük Millet Meclisi Futbol Takımı heyeti Devlet ve Hükümet yetkililerine ziyartelerde bulundu.
Sucuoğlu:Türkiye Bizi Koşulsuz Destekleyen Tek Güç

Heyet Başbakan Faiz Sucuoğlu’nu ziyaret etti. Başbakan Sucuoğlu , KKTC’nin 15 Kasım 1983’te kurulduğunu ve Anavatanın Kıbrıs Türkleri konusunda hassasiyetinin büyük olduğunu vurguladı.

Sucuoğlu, Türkiye bizi koşulsuz destekleyen tek güç. Belki de Kıbrıs Türkünü Filistin’den ayıran en önemli konu anavatanı olmasıdır. Anavatan yardımıyla cumhuriyet sahibi olduk ve 38. Yılımızı kutluyoruz.. “ dedi.

Başbakan Sucuoğlu, bundan sonraki süreçte ekonomik anlamda kendi ayakları üzerinde duran bir KKTC yaratmak hedefinde olduklarını kaydetti.

Sucuoğlu, ‘Türkiye Cumhuriyeti bu konudaki egemen iki eşit devlet kararını uluslararsı toplantılarda masaya koydu. Güney Kıbrıs düşmanızmız değil komşumuzdur ancak bizi hala azınlık olarak görmeye çalışan, Kıbrıs Türkü’nü maronitlerle, latinlerle, ermenilerle bir tutup azınlık statüsünde gören ve bizimle değil toprakla ilgilinen, adanın tümüne hakim olmak isteyen bir komşumuz var’  dedi.

TBMM Futbol Takımı Kaptanı, Kocaeli Milletvekili, Türkiyeli eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, kabulde yaptığı konuşmada, KKTC’nin kuruluşunun 38’inci yıl dönümünde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden parlamenterler olarak Kuzey Kıbrıs’ta olmak onur ve gurur duyduklarını söyledi.

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