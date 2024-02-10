Suçüstü tutuklandı.... İşte mahkemeden detaylar

Metehan Sınır Kapısı park alanı içerisinde tasarrufunda uyuşturucu madde ile tespit edilen zanlı O.B tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu olayla ilgili bulguları aktardı.

Kermeoğlu huzurda bulunan zanlının “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Hint Keneviri) İthal, Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Polis zanlının 9 Şubat 2024 tarihinde saat 22.00'da Metehan Kara giriş kapısı doğuya bakan oto park yeri içerisinde tasarrufunda dıştan streç naylona sarılı 4 ayrı paket halinde yine streç naylonlara sarılı ağzı çıtçıtlı naylon poşetler içerisinde yaklaşık 120 gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile suçüstü tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis zanlının suçüstü tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmanın yeni olduğunu yapmış olduğu beyanlar olduğunu ve teyit tekzip edilmesi gerektiğini, ayrıca söz konusu maddeleri nerden ve kimin yönlendirmesi ile aldığının araştırılacağını belirterek soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Meltem Dündar zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine emir verdi.