Suçüstü yakalandılar... Uyuşturucu zanlıları mahkemede...

Lefkoşa’da meydana gelen “Kanunsuz uyuşturucu madde alma ve tasarruf” suçlarından tutuklanan M.D ve A.H mahkemeye çıkarıldı. Polis memuru Enes Zabit mahkemeye olguları aktardı.
Polis, 7 Eylül 2025 tarihinde saat 21:30 raddelerinde Lefkoşa'da Rauf Denktaş caddesi üzerinde, Cürümleri Önleme Şubesi ekiplerinin devriyede olduğu bir esnada şüpheli hareketlerde bulunan Lefkoşa'da sakin M.D ve Güzelyurt’ta sakin A.H'nin üzerinde yapılan aramada kanunsuz uyuşturucu olduğuna inanılan yaklaşık 35 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü madde ve bir gram ağırlığında metanfetamin türü madde ile bir adet içerisinde sentetik cannabinoid kalıntısı olduğuna inanılan madde olan hassas terazi bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlıların suçüstü tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, aynı tarihte Lefkoşa Kaza Mahkemesinden temin edilen arama emri gereği her iki zanlının evlerinde yapılan aramada kanunsuz herhangi bir şey tespit edilmediğini kaydetti. Polis, zanlıların tasarrufunda tespit edilen renk ve görüntü itibarı ile Sentetik Cannabinoid ve methanfetamin türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin nevi ve ağırlığının belirlenmesi maksadıyla Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirtti. Polis, her iki zanlının konu uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri tasarruflarında bulundurma izni olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla da İlaç ve Eczacılık Dairesine yazıların yazılması gerektiğini ayrıca uyuşturucu olduğuna inanılan maddelerin muhafazasında kullanılan emarelerin PGM Foto Parmak İzi inceleme şubesine gönderileceğini kaydetti. Polis memuru, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

 

