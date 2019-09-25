Sucuuğlu, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için için hazırlanan sergilerin açılışını yapacak

Özbekistanlı Resim sanatçıları Nodir Shoabdurahimov'a ait 17 eser, Khasan Aminov'a ait 20 eser ve Kazakistanlı resim sanatçısı Omirzak Rystan'a ait 17 eserden oluşan, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için ayrı ayrı özel olarak hazırlanan kişisel resim sergileri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Dr. Faiz Sucuoğlu tarafından açılacak

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sergilerin açılışı, 27 Eylül 2019 Cuma günü saat 08.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Özbekistanlı resim sanatçısı Nodir Shoabdurahimov'un metaforlar, alegoriler ve şiirlerle dolu dünyası eserlerine yansıyor. 17 eserden oluşacak kişisel resim sergisinde sanatçı Nodir Shoabdurahimov eserlerinde beklenmedik renk kararları ile çevrenin gerçek özelliklerini yansıtıyor.

Nodir Shoabdurakhimov Kimdir?

Özbekistan sanatçısı Nodir Shoabdurakhimov, 1962 yılında Taşkent'te doğdu.

1978-1982 yılları arasında Cumhuriyet Sanat Koleji’nde eğitim gördü. 1982 – 1989 yılları arasında Taşkent Ostrovsky Devlet Tiyatrosu ve Sanat Enstitüsü, Anıtsal ve Dekoratif Sanat Fakültesi’nde eğitimini tamamladı. 1998 yılından beri Özbekistan Cumhuriyeti Sanat Akademisi’nin üyesidir.

2000 yılında ‘Shukhrat’ madalyasını aldı. 1986'dan beri cumhuriyetçi, bölgesel, bütün birlik, uluslararası ve kişisel sergilerin katılımcısıdır.

Eserleri, Özbekistan Cumhuriyeti Sanat Sergileri, Özbekistan Tarihi Müzesi ve Devlet Temurid Tarih Müzesi'nde, Özbekistan Ulusal Bankası galerisi koleksiyonlarında, cumhuriyetin birçok idari binasında ayrıca Almanya, ABD, İtalya, Rusya, Pakistan, İngiltere, Belçika, Kazakistan, Güney Kore ve Türkiye’de özel kolleksiyonlarda yer almaktadır.

"Khasan Aminov'un Eserleri Neşe ve Mutluluğu Yansıtıyor"

Özbekistanlı bir diğer resim sanatçısı Khasan Aminov'un eserleri ise renkleri kullanım tarzı ayırt edilebiliyor. 20 eserden oluşacak kişisel resim sergisinde sanatçı Khasan Aminov'un eserlerinde manzara ve portre stillerini görebilirsiniz. Sanatçı dostları Khasan Aminov'un eserlerinin neşe ve mutluluğu yansıtığını dile getiriyorlar.

Khasan Aminov Kimdir?

2 Şubat'ta 1962'de doğdu. Özbekistan Cumhuriyeti Gençlik Şeref üyesidir. 1993-1995 yılları arasında Cumhuriyet Sanat Koleji Eğitim Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 2005-2010 yıllarında Cumhuriyet Sanat Koleji Müdürü olarak çalıştı. 2010-2019 yılları arasında Kamoliddin Behzod Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü rektörlüğü görevinde bulundu. 2019'dan beri Kamoliddin Behzod Ulusal Sanat ve Tasarım Enstitüsü'nde profesör olarak çalışmaktadır. 1999'dan beri Özbekistan Sanat Akademisi Sanatçılar Örgütü üyesidir.

Kazakistanlı sanatçı Omirzak Rystan’ın 17 eserden oluşacak kişisel resim sergisinde ilgi çekici özelliklere sahip eserler yer alacak. Rystan eserlerinde Kazak süslemesinin özelliklerini, olumsuz-olumlu bir kompozisyon biçiminde yansıtıyor. Eserlerindeki süslemelerin eserlere olağandışı işlevler kazandırdığı göze çarpmaktadır. Eserlerindeki objelerin şövale tarzı boyamayla kusursuz bir şekilde bütünleşmesi dikkat çekmektedir.

Omirzak Rystan Kimdir?

1950'de Moğolistan'da, Ulanbator'da doğdu. 1973-1974 Leipzig'te (Almanya), Alman Dil Fakültesi Herder Diller Enstitüsü'nde okudu. 1974-1980 yılları arasında Almanya'da Galya Sanat Akademisi'nde resim konusunda uzmanlaştı. 1981'den bu yana Moğolistan Sanatçılar Birliği üyesidir.

1980 yılından beri uluslararası ve ulusal sergilere katıldı. 1982-1992 yıllarında Moğolistan Sanatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı. Rystan’ın eserleri, Moğolistan Sanatçılar Birliği’nin sergi fonunda, Moğolistan, Kazakistan, Almanya, Japonya, Rusya, İtalya, Fransa, ABD’de ve ayrıca Kazakistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın ikametgahında özel koleksiyonlarda saklanmaktadır. 1985 - 1987 yıllarında Cumhuriyet yarışmalarında bir ödül ve diploma kazandı. 2002 yılında uluslararası Master Class Sanat Festivali’nde diploma aldı.