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Sudan'a 28 yıl sonra ilk başbakan

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Sudan'a 28 yıl sonra ilk başbakan
Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, yardımcısı Bekri Hasan Salih'i başbakan olarak atadığı bildirildi.

Sudan Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir'in, yardımcısı Bekri Hasan Salih'i başbakan olarak atadığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Beşir'in liderliğini yaptığı Ulusal Kongre Partisinin Genel Başkan Yardımcısı İbrahim Mahmud, düzenlediği basın toplantısında, "Üst düzey parti yetkilileriyle yapılan toplantıda, Salih'in başbakan olarak atanması konusunda mutabık kalındı. Salih, aynı zamanda cumhurbaşkanlığı birinci yardımcılığı görevine de devam edecek." dedi.

Mahmud, Cumhurbaşkanı Beşir'in atamaya ilişkin kararnamesinin yarın yayımlanacağını belirterek, Salih'in ulusal diyalog sürecine katılan siyasi taraflarla istişarelerde bulunarak hükümeti kurma çalışmalarına başlayacağını kaydetti.

Ömer el-Beşir, 1989 yılında yönetime gelmesiyle başbakanlık makamını iptal ederek başkanlık sistemine geçmişti. Sudan parlamentosu, geçen aralık ayında, aralarında yeniden başbakanlık makamı oluşturma gibi bazı düzenlemeleri içeren anayasa değişikliğini onaylamıştı.

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