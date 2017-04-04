Sudan'da 1,5 milyondan fazla sığınmacı var

Sudan'da 8 ülkeden 1,5 milyondan fazla sığınmacı olduğu belirtildi.

Hükümete bağlı Sudan Mülteciler Komisyonu Başkanı Hamad el-Cezuli, En-Nil El-Ezrak kanalına yaptığı açıklamada, "Sudan'da Suriye, Yemen, Güney Sudan, Çad, Etiyopya, Eritre, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Somali'den sığınmacılar bulunuyor" dedi.

Söz konusu 8 ülkeden gelenlerin sayısının 1,5 milyonun üzerinde olduğunu kaydeden Cezuli, sığınmacılar için kamp kurma ve yardım faaliyetleri konusunda sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Cezuli, "Sığınmacı kamplarındaki çalışmalarımız devam ediyor. Ancak bazı sığınmacılar kampların dışında bulunuyor. Bu nedenle onlara yardım etmekte zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Güney Sudan sınırındaki Beyaz Nil ve Güney Kordofan eyaletlerindeki bazı kamplarda durumun kötüleşmesinin, donör ülkelerin Sudan hükümetine verdiği maddi yardım sözünü tutmamasından kaynakladığını belirten Cezuli, Sudan'ın, uluslararası yardım kuruluşlarına sığınmacılara ulaşabilmeleri için gerekli olanakları sağladığını aktardı.

Komşu ülkelerde de Sudanlı sığınmacıların bulunduğuna değinen Cezuli, "Çad'da 300 binin üzerinde Sudanlı sığınmacı bulunuyordu. Bunlardan 80 bini Güney Darfur ve Batı Darfur eyaletlerine geri döndü. Etiyopya'ya da sığınan 60 bin Sudanlı var. Hükümet halihazırda bu sığınmacıların dönüşü için uygun ortamı hazırlamaya çalışıyor." diye konuştu.

Çad'a sığınan Sudanlıların çoğunun hükümet güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışmaların yaşandığı Darfur'u terk edenler olduğu belirtiliyor.

Sudanlı yetkililer, Güney Sudan'da, Aralık 2013'te Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in, yardımcısı Riek Machar'ı "darbeye teşebbüs" ile suçlaması ile başlayan iç savaş nedeniyle 600 bin kişinin Sudan'a sığındığını ifade ediyor. Birleşmiş Milletler verilerinde ise bu rakamın 365 bin olduğu aktarılıyor.