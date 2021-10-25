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Sudan'da darbe girişimi

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Geçici hükümete karşı protestoların sürdüğü Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkenin yönetimindeki koalisyon hükümetinin liderleri ile kabine üyesi çok sayıda bakanı tutukladığı bildirildi.
Sudan'da darbe girişimi

Geçici hükümete karşı protestoların sürdüğü Doğu Afrika ülkesi Sudan'da bir grup askerin ülkenin yönetimindeki koalisyon hükümetinin liderleri ile kabine üyesi çok sayıda bakanı tutukladığı bildirildi. Geçici hükümetin başbakanı Abdullah Hamduk'un da ev hapsine alındığı belirtildi. Hamduk'un yakınları Reuters'e askeri birliklerin Hamduk'un basın danışmanının evine sabah saatlerinde baskın düzenlediğini ve Hamduk'u burada gözaltına aldığını açıkladı. Gözaltına alınanlar arasında iktidar koalisyonu Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri'nden (FFC) yöneticilerin de bulunduğu kaydedildi.

Sudan Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan ilk açıklamada, Sudan'da yönetimin sivil üyeleri ile çok sayıda bakanın tutuklanmasının arkasında "ortak askeri güçler" olduğu belirtildi. Açıklamada, "Geçici egemen konseyin sivil üyeleri ile geçiş hükümetinden bazı bakanlar ortak askeri güçler tarafından tutuklandı" ifadeleri kullanıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hamduk'un darbeyi reddettiği için tutuklanarak bilinmeyen bir yere nakledildiği bildirildi.

Darbe girişimi sonrası sokaklarda protestoların başlaması üzerine ülkede internetin kesildiği haber verildi.

ABD ve AB'den açıklama

Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman ABD'nin Sudan'daki gelişmelerden "derin endişe" duyduğunu açıkladı. Feltman, Twitter'den yaptığı açıklamada, darbe girişiminin Sudan'ın anayasal bildirgesine zarar vereceği ve ABD'nin ülkeye yaptığı yardımları riske atacağı uyarısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Sudan'daki gelişmeleri "son derece büyük bir endişe ile" izlediklerini belirterek "AB tüm tarafları ve bölgedeki partnerleri, geçiş sürecini yeniden yoluna koymaya çağırmaktadır" dedi.

Sudan'da 2019 yılında ülkedeki protestoların rejim karşıtı eylemlere dönüşmesi üzerine ordu yönetime el koymuş ve 30 yıllık Ömer El Beşir dönemi sona ermişti. 2019'un Temmuz ayında El Beşir iktidarının sona ermesinin ardından yönetimi üstlenen Askeri Geçiş Konseyi ile muhalif sivil koalisyon Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (FFC) 39 ay sürecekgeçici ortak yönetim üzerinde uzlaşmıştı. Uzlaşma doğrultusunda 2023 yılında seçimlerin düzenlenmesi ve ülkede sivil bir hükümetin kurulması öngörülüyordu.

Sudan'da geçici hükümet karşıtı protestolar bir süredir devam ediyor

Sudan'da geçici hükümet karşıtı protestolar bir süredir devam ediyor

Ancak yüksek enflasyon gibi ekonomik sorunlar ile siyasi bölünmüşlük ülkede protestoların yeniden alevlenmesine neden oldu. Son haftalarda geçici hükümet karşıtı protestolar baş göstermiş ve ordunun yönetime el koyması yönündeki çağrılar artmıştı. 21 Ekim'de Sudan'da askeri rejime karşı ilk ayaklanmanın 56. yıl dönümü dolayısıyla sokaklara dökülen halk Başbakan Abdullah Hamduk'un hükümetinin istifasını istemişti.

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