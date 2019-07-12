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Sudan'da darbe hükümetine karşı "darbe girişimi"

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Askeri Geçiş Konseyi girişimin önlendiğini bildirdi
Sudan'da darbe hükümetine karşı "darbe girişimi"

Sudan'da Ömer el Beşir'i darbe ile devirip yönetime el koyan Askeri Geçiş Konseyi (AGK), dün kendilerine yönelik bir darbe girişiminin meydana geldiğini açıkladı. 

Devlet televizyonunda açıklamalarda bulunan General Cemil Omar, 12 rütbeli asker ve 4 erin darbe girişimiyle bağlantılı olarak tutuklandığını söyledi. Omar, ordudan ve istihbarat servisinden bir grup ismin darbe girişiminde bulunduğunu belirterek, ordunun bu kalkışmayı bastırmayı başardığını aktardı. Omar'ın aktardığına göre darbe girişiminde yer alanlar arasında bazı emekli subaylar da yer aldı.

Omar, darbe girişiminin protestocularla Askeri Geçiş Konseyi arasında yapılan "yetki paylaşımı" anlaşmasından sonra geldiğine dikkati çekti. AFP'nin aktardığına göre darbe girişimi hükümet ve protestocuların avukatları anlaşma hakkında bir görüşme gerçekleştirirken meydana geldi.

Aylarca süren protestoların ve ordunun can kaybına sebep olan sert müdahalelerinin ardından iki taraf anlaşma kararı almıştı. Bu anlaşmaya göre  yeni konseyde protesto hareketini temsil eden 5 kişi, orduyu temsil eden 5 asker ve iki tarafın beraber seçtiği bir sivil bulunacak.

Sudan'da 10 Nisan 2019'da meydana gelen darbe aylardır sokaklarda protesto edilen Ömer el Beşir'in devrilmesine sebep olmuştu. AGK'nin yönetime gelmesiyle birlikte protestocular "sivil yönetim" talebiyle eylemlerini sürdürmüştü.

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