  • BIST 99.066
  • Altın 257,367
  • Dolar 5,7050
  • Euro 6,3974
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 22 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Sudan'da darbe: Ordu ile siviller geçici ortak yönetimde anlaştı

» »
Sudan'da yönetimi elinde bulunduran Askeri Geçiş Konseyi ile sivil muhalefet liderleri uzun müzakerelerin ardından anlaşmaya vardı.
Sudan'da darbe: Ordu ile siviller geçici ortak yönetimde anlaştı

Anlaşma, asker ve sivillerden oluşan geçici bir karma konsey kurularak asker ve sivillerin yönetime ortak katılımını ve konsey başkanlığını dönüşümlü olarak yürütmelerini öngörüyor.

İktidardaki Geçici Askeri Konsey Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo, AFP haber ajansına yaptığı açıklamada anlaşmanın "tarihi bir an" olduğunu söyledi.

Sudan'da 30 yıl iktidarda olan Ömer el Beşir, aylarca süren protestoların ardından Nisan ayında askeri bir darbeyle devrilmiş ve ordu yönetime el koymuştu.

Protestocuların koalisyon örgütü Özgürlük ve Değişim İttifakı ise ordudan yönetimi sivillere devretmesini talep ediyordu.Bu amaçla protestocular ordu karargahı önünde aylarca kamp kurmuş, Haziran ayı başında askerlerin onları dağıtmak için saldırması üzerine onlarca kişi ölmüş, yüzlercesi yaralanmıştı.

Taraflar, yönetimi elinde bulunduran konseyde yönetimin 39 ay boyunca dönüşümlü olarak paylaşılması konusunda anlaşmaya vardı.

İki tarafın anlaştığına dair haberler 5 Temmuz'da yayınlansa da anlaşmanın ayrıntılarına dair bilgi verilmemişti.

Anayasayla ilgili sorunları içeren ikinci anlaşmanın ise Cuma gününe dek sonuçlanması bekleniyor.

Generallerle Özgürlük ve Değişim İttifakı arasında anlaşmayla sonuçlanan müzakerelerde, Afrika Birliği ve Etiyopyalı arabulucular rol oynadı.

Anlaşma, Sudan'da aylardır devam eden siyasi krize son vermek amacıyla geçici bir sivil-askeri konsey kurulmasını öngörüyor. AFP'ye göre, konsey 6 sivil ile 5 askerden oluşacak.

Bu 6 sivilin 5'i protesto hareketini temsil eden Özgürlük ve Değişim İttifakı'ndan gelecek.

Geçiş sürecinde konseye 21 ay boyunca bir general, 18 ay ise bir sivil başkanlık edecek.

Bu konsey, üç yıl boyunca iktidarda olacak geçici sivil yönetimin oluşturulması sürecini de yönetecek. Bu üç yılın ardından seçimlere gidilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AA ve TRT sitelerine erişim engeli19 Haziran 2019 Çarşamba 12:04
  • Müslüman Kardeşler: Mısır'da kurulan 91 yıllık İslami hareket18 Haziran 2019 Salı 13:29
  • Mısır'ın eski cumhurbaşkanının cenazesi sabaha karşı Kahire'de defnedildi18 Haziran 2019 Salı 13:21
  • Mısır TRT Arapça'nın yayınını durdurdu18 Haziran 2019 Salı 13:20
  • Muhammed Mursi'nin cenazesi defnedildi18 Haziran 2019 Salı 10:56
  • BM'ye 'Mursi'nin ölümü için Mısırlı makamlar soruşturulsun' çağrısı18 Haziran 2019 Salı 10:55
  • Mısır devlet televizyonu: Mursi’nin ölüm nedeni kalp krizi18 Haziran 2019 Salı 10:53
  • Eski Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi mahkeme salonunda hayatını kaybetti17 Haziran 2019 Pazartesi 20:50
  • Mısır eski Cumhurbaşkanı Mursi öldü17 Haziran 2019 Pazartesi 19:46
  • BM Genel Sekreteri Guterres Kenya ve Somali'deki saldırıları kınadı17 Haziran 2019 Pazartesi 10:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti