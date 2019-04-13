  • BIST 95.977
  • Altın 239,641
  • Dolar 5,7357
  • Euro 6,4910
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Sudan'da halk sokakları terk etmedi, sokağa çıkma yasağı kalktı

» »
Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını duyurdu.
Sudan'da halk sokakları terk etmedi, sokağa çıkma yasağı kalktı

Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan devlet televizyonunda canlı yayınlanan konuşmasında, ülkede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığını belirtti.

Sudan'da tüm vilayetlerde valilerin görevine son verildiğini aktaran Burhan, ülkedeki geçiş döneminin de en fazla 2 yıl olacağını, ardından yönetimin halkın oluşturacağı sivil hükümete devredileceğini vurguladı.

Masumların öldürülmesi ve yolsuzluğa karışan herkesin yargılanacağını dile getiren Burhan ayrıca ülkede hayatın normal seyrine dönmesi için vatandaşlardan destek beklediklerini ifade etti.

Savunma Bakanı Avad bin Avf, 11 Nisan'da devlet televizyonunda Yüksek Güvenlik Konseyi başkanı sıfatıyla yaptığı konuşmada, ordunun ülke yönetimine el koyduğunu ve 2 yıllık geçiş döneminin başladığını duyurmuştu.

Ancak, Bin Avf, ordunun yönetime el koymasının ardından Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi Başkanı sıfatıyla yemin etmesinin üzerinden 24 saat geçmeden görevini bıraktığını ve yerine Abdulfettah el-Burhan'ı seçtiğini açıklamıştı.

Bin Avf'ın görevi bırakmasının ardından Burhan, dün akşam yemin ederek görevine başladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sudan’da binlerce kişi, askerlerin kararlarını protesto ediyor12 Nisan 2019 Cuma 21:26
  • Sudan'da darbe: Protestocular ordunun ilan ettiği sokağa çıkma yasağına karşı çıkıyor12 Nisan 2019 Cuma 08:44
  • Kenyalı gece bekçisi, tek başına kazma kürekle köyüne yol yaptı11 Nisan 2019 Perşembe 12:26
  • SON DAKİKA | Reuters: Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir görevi bıraktı11 Nisan 2019 Perşembe 10:58
  • BM Raporu: Milyonlar açlıkla boğuşuyor11 Nisan 2019 Perşembe 09:52
  • Sudan’da el Beşir kontrolü kaybediyor: Ordu devlet televizyonunu kuşattı11 Nisan 2019 Perşembe 09:37
  • Sudan lideri El Beşir neden ülke geneline yayılan bir halk ayaklanmasıyla karşı karşıya?08 Nisan 2019 Pazartesi 09:35
  • Etiyopya uçağı saatte 925 kilometre hızla yere çakılmış05 Nisan 2019 Cuma 10:23
  • Nijer’deki Boko Haram saldırılarında mart ayında 88 sivil öldü05 Nisan 2019 Cuma 09:22
  • Mali'deki köy saldırısında ölü sayısı 154'e yükseldi26 Mart 2019 Salı 10:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti