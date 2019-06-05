Sudan’da Özgürlük ve Değişim Güçleri darbecilerin seçim kararını reddetti

Sudan’da Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri, Askeri Geçiş Konseyi'nin açıkladığı 9 ay içinde genel seçime gitme kararını reddetti, darbe yönetimi düşene kadar gösterilere devam edileceğini açıkladı.

Sudan Askeri Geçiş Konseyi, göstericilerin çatı örgütü Özgürlük ve Değişim Bildirgesi Güçleri (ÖDBG) ile diyaloğu kestiklerini, yapılan tüm anlaşmaları sona erdirdiklerini ve 9 ay içinde genel seçime gitme kararı aldıklarını açıkladı.

Konsey Başkanı Abdulfettah el Burhan devlet televizyonundan yaptığı konuşmada değişimin önünde engel olmayacaklarını ileri sürerek “İktidarı halkın seçtiklerine teslim edeceğiz" dedi.

Burhan uluslararası gözetim altında yapılacağını söylediği seçimlere kadar geçici hükümet kuracaklarını ve ÖDBG ile tüm iletişimi kestiklerini açıkladı. Burhan “iktidara giden tek yolun sandıktan geçtiğini” ileri sürdüğü konuşmasında Savunma Bakanlığı önündeki olaylarla ilgili soruşturma açılması talimatını verdiğini ve “üzgün” olduğunu kaydetti.

ÖDBG ise Askeri Geçiş Konseyi’nin yönetiminde seçimlere gidilmesini kabul etmediklerini ve bundan sonra iktidar sivillere devredilinceye dek eylemlere devam edeceklerini duyurdu.

ÖDBG liderlerinden Abbas Medeni Reuters’a yaptığı açıklamada, önceki gün Savunma Bakanlığı önünde oturma eylemi yapan halka orduya bağlı Hızlı Destek Güçleri'nin ateş açması sonucu en az 35 kişinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili olarak "halkı bastırmak üzere planlı ve sistematik bir girişim" dedi.

Sudan Meslek Odaları Birliği sözcüsü Muhammed Yusuf El Mustafa da “Askeri konsey düşene dek gösterilere devam etmek ve sivil itaatsizlik dışında bir seçeneğimiz yok” dedi.

Sudan’da son olarak ÖDBG’nin çağrısıyla iki gün genel grev düzenlenmiş ve Askeri Geçiş Konseyi’ne iktidarı devretmesi için uyarıda bulunulmuştu.

Ülkede 2018'in Aralık ayında hayat pahalılığına karşı başlayan eylemler başkent Hartum ve ülke geneline yayılmış ve 30 yıllık Ömer El Beşir iktidarına karşı gösterilere dönüşmüştü. Aylar süren halk gösterilerinin ardından ordu 11 Nisan’da darbe yaparak Beşir’i devirmişti. Halk darbenin ardından sokakları terk etmemiş, ordunun iktidarı sivillere devretmesi talebiyle başkent Hartum’daki Savunma Bakanlığı’nda oturma eylemini sürdürmüştü. Önceki gün erken saatlerde oturma eylemine düzenlenen saldırının ardından Savunma Bakanlığı çevresinin askerler tarafından kapatıldığı belirtiliyor.