Sudan'da protestocular Askeri Geçiş Konseyi ile diyaloğu kesti

Sudan’da diktatör Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından Askeri Geçiş Konseyi ile protestocular arasında süren müzakereler askıya alındı.

Ülkede aralık ayından beri süren gösterilerde ana unsurlardan biri olan Sudan Meslek Birliği (SPA), iktidarın derhal sivillere devredilmesi talebine yanıt vermeyen Askeri Geçiş Konseyi ile müzakereleri askıya aldıklarını açıkladı.

SPA Sözcüsü Muhammed Emin Abdülaziz, askeri konseyin siyasi komitesinin devrik cumhurbaşkanı Ömer El Beşir’e çok yakın isimlerden oluştuğunu belirterek “Askeri Konsey ‘tüm siyasi güçlerin’ önerilerini değerlendirdiklerini söyleyerek taleplerimize yanıt vermeyi erteliyor” dedi.

Abdülaziz, halka gösterileri tırmandırma çağrısında bulunarak iktidarın sivil hükümete devredilmesi talebini yineledi.

Sudan’da 11 Nisan’da yapılan askeri darbeyle Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından halk sokakları terk etmedi. 6 Nisan’dan bu yana oturma eyleminin devam ettiği Savunma Bakanlığı önünde toplanan halka seslenen SPA Sözcüsü “Taleplerimiz karşılanıncaya kadar gösterileri artırarak sürdürmeye çağırıyoruz” dedi.

Yaklaşık 100 meslek odasının çatı örgütü olan SPA, Sudan’da Aralık ayında başlayan gösterilerde önemli bir rol oynamıştı.

Sudan ordusu 11 Nisan’da Cumhurbaşkanı Ömer Beşir’i devirerek yönetime el koydu ve ülkede seçimler yapılana dek iki yıl yönetimi sürdürecek bir Askeri Geçiş Konseyi atadı. Devrik diktatör Ömer El Beşir’in ve partisinden bazı isimlerin tutuklanmasına karşın Askeri Geçiş Konseyi’nde Beşir’e çok yakın isimler de yer alıyor. Sudan halkı Beşir’i deviren askeri geçiş konseyinin gerçekte onun iktidarının sürdürücüsü olduğunu vurguluyor.

Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Abdülfettah Burhan ise dün yaptığı açıklamada konseyin iktidarı “tüm siyasi güçler” tarafından kabul edilecek bir sivil yönetime devretmeye hazır olduğunu söyledi.

Burhan muhalefetten sivil geçiş hükümetinde yer alacak isimleri sunmasını beklediklerini kaydetti.

SPA yöneticilerinden 28 yaşında bir doktor olan Muhammed El Asam da, AP haber ajansına yaptığı açıklamada sivil hükümet için nitelikli isimler belirlediklerini söyledi. Askeri Geçiş Konseyi'nin günden güne iktidarını derinleştirdiğini kaydeden Asam “Bu devrim için tehlikeli” dedi.

KONSEY HEYETİ ABD'YE GİDECEK

Öte yandan Askeri Geçiş Konseyi Başkanı Burhan, bu ayın sonunda ABD’ye bir heyet göndererek Sudan’ın ABD’nin terör listesinden çıkarılması için görüşmelerde bulunacağını söyledi.

Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Sudan için 3 milyar dolarlık bir destek paketi açıkladı. Afrika Birliği Komisyon Başkanı Musa Faki de başkent Hartum’da cumartesi günü Askeri Geçiş Konseyi Siyasi Komite Başkanı Ömer Zeynelabidin ile görüştü.