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Sudan'da pusu: 12 ölü, 17 yaralı

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Sudan'da pusu: 12 ölü, 17 yaralı
Sudan'ın Güney Darfur eyaletinde silahlı bir grup tarafından kurulan pusuda bir kabileden 12 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sudan hükümetine yakın Eş-Şuruk televizyon kanalında yer alan habere göre, Güney Darfur Vali Yardımcısı Et-Tayyib Hamad Ebu Rayde, Güney Darfur eyaletinde silahlı kişilerce kurulan pusuda ilk belirlemelere göre Es-Selamet kabilesi mensuplarından 12 kişinin öldüğünü, 17'sinin yaralandığını belirtti.

Daha önce kabileye ait büyükbaş hayvanların da çalındığına işaret eden Ebu Rayde, olayın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını aktardı.

Ebu Rayde, saldırının kabileler arası bir anlaşmazlıktan kaynaklandığı yönündeki iddiaları yalanladı.

Darfur bölgesinde Sudan ordusu 2003 yılından bu yana isyancılarla savaşıyor. Bölgede istikrarın olmayışı silah kullanımının yaygınlaşmasına ve kabileler arasındaki çatışmaların artmasına neden oluyor.

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