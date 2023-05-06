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Sudan’da Türk büyükelçinin aracına ateş açıldı

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Sudan'da Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu'nun aracına ateş açıldı, olayda ölen ve yaralanan olmadı.
Sudan’da Türk büyükelçinin aracına ateş açıldı

Ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmaların devam ettiği Sudan’da, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldı, olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgide, çatışmaların sürdüğü Sudan’da Çobanoğlu’nun aracına ateş açıldığı bildirildi.

Olayda ölü ve yaralının olmadığı kaydedilirken faillerinin de henüz belli olmadığı aktarıldı.

TÜRKİYE’YE YÖNELİK 2. SALDIRI

Ülkede 28 Nisan’da da Türk vatandaşlarının tahliyesi için Sudan’a giden Türk tahliye uçağına ateş açılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, “Çatışmaların devam ettiği Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarımızı tahliye görevi için Wadi Sayidna’ya giden C-130 tahliye uçağımıza hafif silahla ateş açılmıştır. Uçağımız emniyetle inişini gerçekleştirmiştir. Personelimizde yaralanan olmamakla birlikte uçağımızda da gerekli kontroller yapılmaktadır” denilmişti.

Sudan ordusu paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri’ni suçlarken grup suçlamayı reddetmişti.

Bu, Sudan'da çatışmaların başladığı günden beri bir yabancı ülkeye ait bir tahliye uçağının hasar gördüğü ilk olay olmuştu. Birçok ülke, Sudan'daki vatandaşlarını tahliye etmek için zorlu bir operasyon yürütüyor.

CAN KAYBI 550’Yİ AŞTI

Sudan’da 2013’te Darfur bölgesindeki silahlı isyancılara karşı hükümet güçlerine destek amacıyla kurulan HDK’nin tamamen orduya katılmasını öngören “askeri güvenlik reformu” konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, 15 Nisan sabahından itibaren sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan’ın orduyla çatışan HDK’nin feshedilmesi ve “devlete karşı isyancı güç” ilan edilmesi kararı aldığını bildirmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ateşkes kararalrına rağmen devam eden çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 551’e yükseldiğini, 4 bin 926 kişinin yaralandığını açıklamıştı. 

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