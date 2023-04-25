  • BIST 4.891,01
  • Altın 1245.943
  • Dolar 19.4285
  • Euro 21.3059
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABilim insanları uyardı: Öpüşmekle de bulaşabilir

Sudan’da Türk vatandaşları otobüslerle tahliye ediliyor

»
Sudan'dan 1600'ü aşkın Türk vatandaşı otobüslerle Etiyopya'ya taşındı.
Sudan’da Türk vatandaşları otobüslerle tahliye ediliyor

Sudan’da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında 15 Nisan’dan bu yana yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkedeki 1600’ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliğince tahsis edilen otobüslerle Etiyopya’ya taşındığı bildirildi.

Diplomatik kaynaklar, Dışişleri Bakanlığının Sudan’daki Türk vatandaşlarının Etiyopya üzerinden Türkiye’ye tahliyesine ilişkin çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Bugüne kadar 1600’ü aşkın Türk vatandaşının Türkiye’nin Hartum Büyükelçiliğince tahsis edilen otobüslerle Etiyopya’ya taşındığını aktaran kaynaklar, şu bilgileri verdi:

“Vatandaşlarımız, öncelikle Addis Ababa Büyükelçiliğimizce temin edilen araçlarla Etiyopya sınırından yine bu ülkede bulunan Gondar şehrindeki havalimanına nakledilmektedir. Vatandaşlarımızın, Gondar’dan Addis Ababa’ya Etiyopya hava yollarından kiralanan uçaklarla taşınması, bilahare buradan da Addis Ababa-İstanbul güzergahı üzerinden ülkemize getirilmeleri öngörülmektedir.”

Kaynaklar, bu çerçevede, 164 Türk vatandaşını taşıyan ilk uçağın da Gondar’dan Addis Ababa’ya hareket ettiğini aktardı.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hatay'da bina yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları 80 mahallede sürecek25 Nisan 2023 Salı 09:17
  • Türkiye'de EYT'de maaş krizi: Bir milyondan fazla kişi ödeme bekliyor24 Nisan 2023 Pazartesi 18:49
  • AB’den Türkiye’ye afet yardımı24 Nisan 2023 Pazartesi 17:38
  • Türkiye'de seçime 20 gün kala kim önde?24 Nisan 2023 Pazartesi 17:35
  • Erdoğan: Ticari aracını yenileyenlerden ÖTV alınmayacak24 Nisan 2023 Pazartesi 15:31
  • Türkiye, seçime hazırlanıyor24 Nisan 2023 Pazartesi 14:36
  • Kılıçdaroğlu, seçimi kazanırsa İmamoğlu ve Yavaş'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı olduklarında üstlenecekleri görevleri açıkladı24 Nisan 2023 Pazartesi 10:28
  • Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş’ın görevlerini açıkladı24 Nisan 2023 Pazartesi 09:58
  • Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 50 bin 783'e yükseldi22 Nisan 2023 Cumartesi 19:35
  • Washington’dan Ankara karşıtı açıklama: F-16’ları hak edecek bir şey yapmadılar22 Nisan 2023 Cumartesi 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti