  • BIST 1.737,330
  • Altın 668,25
  • Dolar 11,2516
  • Euro 12,7077
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKABilim insanları duyurdu: Aşısızların Covid-19’dan ölme olasılığı 16 kat daha fazla

Sudan'da Yönetim Krizini Sona Erdiren Siyasi Anlaşma İmzalandı

» »
Sudan'da Yönetim Krizini Sona Erdiren Siyasi Anlaşma İmzalandı
Sudan'da Yönetim Krizini Sona Erdiren Siyasi Anlaşma İmzalandı

Sudan'da Egemenlik Konseyi ile yeniden başbakanlığa getirilen Abdullah Hamduk arasında, 25 Ekim'deki askeri müdahalenin ardından yaşanan yönetim krizini sona erdirmek amacıyla siyasi anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki törende, Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan ile ikinci kez bu göreve atanan Başbakan Hamduk siyasi anlaşmaya imza attı.

Törende Egemenlik Konseyi üyeleri de hazır bulundu.

İmza töreni öncesinde Burhan, Hamduk'u eski görevine iade etmişti.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Seçimler 3 Ay Ertelenebilir13 Kasım 2021 Cumartesi 21:59
  • Sudan’da Askeri Yönetim Karşıtı Protestolarda Ölü Sayısı 5’e Yükseldi13 Kasım 2021 Cumartesi 20:45
  • Analizler yeni salgını doğruladı! Dünyaya yardım çağrısında bulundular12 Kasım 2021 Cuma 21:06
  • Güney Afrika'nın son beyaz Cumhurbaşkanı öldü12 Kasım 2021 Cuma 14:59
  • Mısır'da Firavun I. Nectanebo'ya adanmış 2 bin 400 yıllık tapınak bulundu11 Kasım 2021 Perşembe 21:55
  • Tunuslu çevre örgütü: Çöp protestosunda hayat hakkımızı savunurken 'gaz bombalarına' hedef olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:37
  • Çöp Protestosunda Hayat Hakkımızı Savunurken 'Gaz Bombalarına' Hedef Olduk11 Kasım 2021 Perşembe 17:27
  • Somali'de Gelecek Yıl 7,7 Milyon Kişi İnsani Yardıma İhtiyaç Duyabilir10 Kasım 2021 Çarşamba 20:23
  • BM’den Etiyopya açıklaması: 16 personel gözaltına alındı10 Kasım 2021 Çarşamba 11:21
  • Etiyopya’da en az 9 BM personeli gözaltına alındı09 Kasım 2021 Salı 21:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti