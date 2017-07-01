Sudan'dan ABD'nin insan ticareti raporuna tepki

Sudan, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından "insan ticaretiyle mücadele etmeyen üçüncü grup" ülkeler arasında tasnif edilmesini kınadı.

Sudan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2016 İnsan Ticareti Raporu'nun, gerçeklere ve delillere dayanmadığı, bu suç ile mücadele için sarf edilen milli çabaların çoğunu görmezden geldiği ifade edildi.

Raporun ikincil kaynaklara, resmi olmayan insan hakları örgütlerine dayandığı, söz konusu iddiaların, asıl kaynaklara ya da Sudan hükümetine doğruluğu onaylatılmadan yayınlandığı belirtilen açıklamada, Sudan'ın insan ticaretiyle mücadele için kısıtlı imkanlarıyla samimi çabalar sarf ettiği, uluslararası ve bölgesel çerçevede üzerine düşeni yaptığı kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 27 Haziran'da yayınladığı 2016 İnsan Ticareti Raporu'nda, Sudan, insan ticaretiyle mücadele etmeyen ve bu sorunun giderilmesi için ciddi adımlar atmayan ülkeler arasında gösterilmişti.

Sudan'da bazı suç örgütleri yasa dışı göçmenleri alıkoyarak fidye talebinde bulunuyor ve bu durum insan ticaretine dönüştürülüyor.

Sudan, daha iyi koşullarda bir yaşam umuduyla yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyenler için başlıca geçiş güzergahı konumunda bulunuyor.

Bölge ülkelerinde son yıllarda artış gösteren "insan ticareti ve kaçakçılığı" sorunuyla mücadele için Sudan'da Ekim 2013'te düzenlenen "Afrika Kıtası'nda İnsan Ticareti ve Kaçakçılığıyla Mücadele" konferansında, "Hartum Süreci"nin başlatılması kararı alınmıştı. Bu karar kapsamında Afrika ülkelerinin yanı sıra Norveç, İngiltere ve İspanya'nın da aralarında yer aldığı bazı Batılı ülkelerin katılımıyla 24 Mayıs 2016'da gerçekleştirilen ilk toplantıya, Sudan'ın başkenti Hartum ev sahipliği yapmıştı.