Özgürlük Mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün eşi ve Kıbrıs Türk halkının ilk ‘First Lady’si Süheyla Küçük Cuma günü defnediliyor. Defin işlemleri ve hazırlıkların yarına yetişemeyeceği için cenaze töreninin Cuma günü Anıttepe’de saat 17.00’de yapılacağı ailesi tarafından açıklandı.

Bakanlar Kurulu’nun dün yapmış olduğu toplantı sonrasında açıklama yapan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Süheyla Küçük’ün muhtemelen perşembe günü Anıttepe’de defnedileceğini açıklamıştı. Ancak bugün yapılan istişareler neticesinde yapılacak hazırlıklar nedeniyle cenaze Cuma gününe ertelendi.