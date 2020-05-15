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Süheyla Küçük hastaneye kaldırıldı.A RH trombosit aranıyor

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Dr.Fazil Kücük'un eşi Süheyla Küçük hastaneye kaldırıldı
Süheyla Küçük hastaneye kaldırıldı.A RH trombosit aranıyor

Dr.Fazil Kücük'un eşi Süheyla Küçük rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 

Süheyla Küçük için acil A RH trombosite ihtiyaç olduğu bildirildi.

Dün akşam rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Küçük'ün tedavisi sürüyor

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