Süheyla Küçük’ün Vefatı… Bakan Çavuşoğlu Mesaj Yayınladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yaşama gözlerini yuman Süheyla Küçük için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle:

“Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün değerli eşi Süheyla Küçük’ün vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım.

Kıbrıs Türk toplumunun tarihine tanıklık eden, zor yıllarını yaşayan, toplum liderimiz Dr.Fazıl Küçük’ün her zaman yanında olan, çok değerli insan Süheyla Küçük’e Allah’tan rahmet, başta Küçük ailesi olmak üzere, sevenlerine ve Kıbrıs Türk halkına başsağlığı dilerim.”