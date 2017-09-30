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SUİB Başkanı başkanlığına Mustafa Başlar seçildi

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SUİB Başkanı başkanlığına Mustafa Başlar seçildi
Kıbrıs Türk Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nin (SÜİB) 10. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

SUİB’den yapılan açıklamaya göre, birliğe uzun yıllar başkanlık yapan Candan Avunduk’un aday olmadığı kurulda başkanlığa Mustafa Başlar seçildi.

Sanayi Odası’nda yapılan 10. Olağanüstü Genel Kurul’da divan başkanlığını Kemal Öztürk yaptı. Kurulda, "Dernekler ve Birlikler Kanunu’na uygun olarak hazırlanan yeni tüzüğün oybirliği ile onaylandığı" belirtildi.

Faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasından sonra, organların seçimine geçildi. Kurulda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oybirliği ile seçildi. Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında görev bölümü yaptı. Görev dağılımı şöyle:

“YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Musatafa Başlar         Başkan
Aslıhan Taylan           Asbaşkan
Çağkan Garanti         Genel Sekreter
Mehmet Özkoç          Sayman
Mustafa Betmezoğlu  Üye
Şefket Seren              Üye
Rasım Kırmızıgil        Üye

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Candan Avunduk
Mustafa Kaymak
Halil Akbıçak

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Sadık Uğurlubirel
Mustafa Özdeğirmenci.”

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