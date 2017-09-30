SUİB Başkanı başkanlığına Mustafa Başlar seçildi

Kıbrıs Türk Süt Ürünleri İmalatçılar Birliği’nin (SÜİB) 10. Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı.

SUİB’den yapılan açıklamaya göre, birliğe uzun yıllar başkanlık yapan Candan Avunduk’un aday olmadığı kurulda başkanlığa Mustafa Başlar seçildi.

Sanayi Odası’nda yapılan 10. Olağanüstü Genel Kurul’da divan başkanlığını Kemal Öztürk yaptı. Kurulda, "Dernekler ve Birlikler Kanunu’na uygun olarak hazırlanan yeni tüzüğün oybirliği ile onaylandığı" belirtildi.

Faaliyet ve mali raporların okunup aklanmasından sonra, organların seçimine geçildi. Kurulda Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri oybirliği ile seçildi. Daha sonra Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında görev bölümü yaptı. Görev dağılımı şöyle:

“YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

Musatafa Başlar Başkan

Aslıhan Taylan Asbaşkan

Çağkan Garanti Genel Sekreter

Mehmet Özkoç Sayman

Mustafa Betmezoğlu Üye

Şefket Seren Üye

Rasım Kırmızıgil Üye

DİSİPLİN KURULU ÜYELERİ

Candan Avunduk

Mustafa Kaymak

Halil Akbıçak

DENETLEME KURULU ÜYELERİ

Sadık Uğurlubirel

Mustafa Özdeğirmenci.”