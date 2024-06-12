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SÜİB Başkanı Erden: Şu an süte herhangi bir zam yapılamaz

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Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, sosyal medya hesabı üzerinden Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne yönelik bir açıklama yaptı.
SÜİB Başkanı Erden: Şu an süte herhangi bir zam yapılamaz

‘Değerli hayvancı kardeşlerim’ ifadelerini kullanarak, sözlerine başlayan SÜİB Başkanı Erden, “Size hitaben yazıyorum çünkü Birliğinizi yöneten kişiler değişik bir psikoloji içerisi olduğu için çatışma ve kavgadan başka bir şekilde iletişim kurulamıyor” dedi.

Erden, “Bu kişiler et meselesi için sizleri işinizden gücünüzden alıkoydular ve Hayvancıların 10 gün boyunca eylem yapıp kamuoyu önünde itibar kaybetmesine sebep oldular. Aynı kişiler şimdi de kaybettikleri itibarı kurtarma adına süt zammı yapmak için hükümetle, bakanlıkla, imalatçıyla kavga etmektedir” ifadelerini kullandı.

“Şu an süte herhangi bir zam yapılamaz”

“Şu an süte herhangi bir zam yapılamaz” açıklamasını yapan Erden, şöyle devam etti:

“Şayet bu konuda illaki zam yapacağız derlerse yine bu cehennem sıcaklarının içinde binlerce ton süt dökülür olan zarar yine siz hayvancılara olur ve daha fazla itibar kaybedersiniz. Bizler defaten söyledik yine söylüyoruz döviz stabil haldeyken, mevcut fiyatlarla dahi sipariş iptalleri gelirken ve malımızı satmakta zorlanırken bir zam daha yapılırsa fabrikalar kesinlikle kapanır. Bu kapanma eylem olsun diye değil kendiliğinden olur.”

“Yalnız biz değil halk buna karşı çıkar”

SÜİB Başkanı Erden, “Vakti saati geldiğinde mevcut yönetimle değil aklı selim hayvancı arkadaşlara oturur süt zammını konuşuruz ancak o vakit şimdi değildir. Tekrar ediyorum şu an süt zammı ile ilgili hiçbir eylem başarıyla ulaşamaz çünkü yalnız biz değil bütün halk buna karşı çıkar…” diye konuştu.

Mahmut Erden, “Olası fabrikaların kapanması ve binlerce ton sütün dökülmesi durumunda da hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmediğimizi, sorumlunun sektörü fütursuzca kaosa sürükleyen Hayvancılar Birliği Başkanı ve Yönetiminin olduğunu şimdiden kamuoyuna saygıyla bildiriyorum…” açıklamasını yaptı.

 

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