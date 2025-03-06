SÜİB Başkanı Mahmut Erden’den tepki: Bu nasıl hastalıklı ruh halidir?

SÜİB Başkanı Mahmut Erden, Ramazan ayı boyunca süt ürünlerine yapılan indirim sonrası sosyal medyada gelen tepkilere "Bu topluma ne oldu böyle? Küfür edilmediği kaldı, bu nasıl hastalıklı bir ruh halidir?” diyerek sitem etti.

Süt Üreticileri ve Sanayicileri Birliği (SÜİB) Başkanı Mahmut Erden, Ramazan ayı boyunca süt ürünlerine yapılan indirim sonrası sosyal medyada gelen tepkilere sert çıktı.

Fakir ve dar gelirli vatandaşların faydalanabilmesi için belirli ürünlerde indirime gittiklerini belirten Erden, buna rağmen ağır eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi. Sosyal medyada yapılan yorumlara tepki gösteren Erden, “Yahu bu topluma ne oldu böyle? Küfür edilmediği kaldı! Bu nasıl hastalıklı bir ruh halidir?” diyerek sitem etti.

İndirimin neden eleştirildiğini anlamakta zorlandığını belirten Erden, “Diploma mı sahteledik? Devleti mi dolandırdık? Yolsuzluk mu yaptık? Sadece vatandaş biraz rahat etsin diye bir jest yaptık, ancak gördüğümüz tepki inanılır gibi değil. Ayıp yahu, el insaf!” ifadelerini kullandı.

SÜİB Başkanı, sosyal medyada linç kültürünün geldiği noktaya dikkat çekerken, yapılan indirimin arkasında olduklarını ve Ramazan ayı boyunca devam edeceğini de sözlerine ekledi.