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SÜİB: "Çiğ süte zam yapılırsa fabrikaları kapatıp anahtarları Bakan ve Başbakan'a teslim edeceğiz"

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Birlik, çiğ süt fiyatlarına zam açıklaması yapılması halinde süt fabrikalarının aynı günden itibaren süresiz kapanacağını ve fabrika anahtarlarını Bakan ve Başbakan'a teslim edeceklerini açıkladı.
SÜİB: "Çiğ süte zam yapılırsa fabrikaları kapatıp anahtarları Bakan ve Başbakan'a teslim edeceğiz"

Birlik, çiğ süt fiyatlarına zam açıklaması yapılması halinde süt fabrikalarının aynı günden itibaren süresiz kapanacağını ve fabrika anahtarlarını Bakan ve Başbakan'a teslim edeceklerini açıkladı.

SÜİB Başkanı Mahmut Erden tarafından yapılan yazılı açıklamada, diğer tüm sektörler gibi süt sanayicilerinin, pandemi, enflasyon, döviz kurları gibi üst üste gelen krizlerle ayakta kalabilmek adına mücadele etmekte olduğu belirtilerek, artan girdi maliyetlerinin, sanayicinin üretim ve rekabet gücünü “her geçen gün ellerinden aldığına” işaret edildi.

“Hükümet ve Tarım Bakanlık; maliyetleri halka yansıtma yolunu seçmektedir”

Açıklamada, “Tam bu noktada yanımızda durması beklenen hükümet ve Tarım Bakanlığı; doğru politikalarla artan maliyetleri baskılayıp, halkın gıdaya ucuz erişimini sağlamak yerine, kolay yol olan maliyetleri olduğu gibi halka yansıtma yolunu seçmektedir. Bu da hayatın pahalılaşması, satın alma gücünün düşmesi ve geçim zorluğunu beraberinde getirmektedir. İnsanlarımız çocuklarına bir dilim hellimi yedirirken, bir kaşık yoğurdu yedirirken kırk defa düşüneceği noktaya gelmiştir” dedi.

Ayrıca süt sanayicilerinin ihracat pazarlarında rekabet gücünün kırıldığına, mallarını satamaz hale getirilmiş durumda olduklarına işaret edilen açıklamada, “Yıllarca uğraşıp bir seviyeye getirdiğimiz Türkiye ve Ortadoğu pazarlarımızı pandemi de dahi korurken artık kaybetme noktasına geldiğimiz anlamına gelmektedir” denildi.

“Temennimiz; artan maliyetleri varsa bu Tarım Bakanlığı'nın uygulamalarla giderilmesidir”

SÜİB Başkanı Erden, açıklamasında devamla şunları kaydetti:

 

“An itibariyle; bizler süt sanayicileri olarak henüz bu ay başında çiğ süte yapılan zam ve asgarî ücrete yapılan zamla birlikte gelen büyük maliyet artışlarını iç ve dış pazara yansıtamamışken ve dahası pazar kaybetmişken, Bakanlık bir ay içerisinde çiğ süte ikinci zammı yapmayı planlamaktadır. Temennimiz, şayet hayvancılarımızın artan maliyetleri varsa, bunun Tarım Bakanlığının yapacağı uygulamalarla giderilmesidir.

Bu noktada, sırf zammı yapabilmek adına Bakanlığın ihracata teşvik verme yaklaşımı da kabul edilemez. Çünkü olası teşvik belki yurt dışına satılan ürün fiyatlarını belli bir süre sabit tutabilir ancak iç piyasada halkımız pahalı ürünlerle ezilir. Dolayısıyla birinci önceliğimiz olan kendi halkımıza fayda sağlamayan bir uygulamayı da kabul etmemiz beklenemez.”

SÜİB Başkanı Erden, “31 Temmuz Pazartesi günü çiğ süte herhangi bir zam açıklandığı taktirde tüm süt fabrikalarının aynı günden itibaren süresiz kapanacağını ve Fabrika anahtarlarını da Sayın Bakan ve Sayın Başbakan'a teslim edeceğimizi siz değerli kamuoyuna üzülerek bildiririz” dedi.

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