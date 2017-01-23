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SÜİB, hükümetten döviz artışına karşı tedbir almasını istedi

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SÜİB, hükümetten döviz artışına karşı tedbir almasını istedi
Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB), döviz kuru artışı nedeniyle girdi maliyetlerinin en az yüzde 30 arttığını belirterek, hükümetin döviz kuru artışına karşı tedbir alması gerektiğini kaydetti.

SÜİB Başkanı Candan Avunduk yaptığı yazılı açıklamada, süt ürünleri imalatı yapan imalatçıların her geçen gün artan üretim girdi maliyetlerinin altında ezilmekte olduklarını ifade etti.

Avunduk, döviz kaynaklı mağduriyetlerin hükümet edenler tarafından karşılanması, gerekli desteklemelerin bir an önce çıkması ve acil tedbirler alınması gerektiğini kaydetti.

Girdi maliyetinin minimum yüzde 30 arttığını yineleyen Avunduk, finans maliyetinin imalatçıları batma noktasına getirdiğini ifade etti.

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