SÜİB: Süte yapılan zam imalatçıyı güç durumda bırakacak

Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği (SÜİB) Başkanı Mustafa Başlar, çiğ inek sütüne yapılan zammı eleştirerek, bu zammın imalatçıyı güç durumda bırakacağını savundu.

SÜİB Başkanı Mustafa Başlar, 16 Haziran itibarı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından çiğ inek sütüne yapılan 30 kuruşluk zammına, senenin bereketli gelmesinin bile engel olmadığını ifade etti.

Zammın, imalatçının çok sıkıntı geçirmekte olduğu bu dönemi maalesef daha zorluklarla karşılaşmasına neden olacağını savunan Başlar, “Bu zam imalatçıyı güç durumda bırakacak. Şimdiki şartlarda dahi Türkiye pazarına mal satamazken, piyasamızın kapanacak olması bizleri derinden üzmektedir” dedi.

Başlar açıklamasında şunları da ifade etti:

“Tüm imalatçıların fabrika anahtarlarını Tarık Bakanlığı’na teslim etmeye gidebileceğini üstüne basa basa belirtmek isterim. İnşallah bu hatalı karardan en erken zamanda vazgeçilir veya düzeltilmiş olmasını ümit ederim.

Ülkemizin ihracat kısmında iyi bir yeri olan süt ürünleri artık bir hayal olacak. Teenni etmediğimiz süt ürünleri ithalatının da ters yönde artması olacağını üzüntü ile belirtmek isterim.”