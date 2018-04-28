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"Suikast girişimi bilgisi aldık"

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İYİ Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, TBMM'de yaptığı basın toplantısında çarpıcı açıklamalar da bulundu
"Suikast girişimi bilgisi aldık"

"İYİ Parti bırakın hazineden 25 milyon almayı bir kuruş alsın söz veriyorum harakiri yapacağım" diyen İsmail Ok, İYİ Parti'nin seçimlere girmesini engelleyemeyenlerin bazı kötü senaryoları devreye sokacakları yönünde duyumlar aldıklarını ifade etti.

"SUİKAST GİRİŞİMİ BİLGİSİ ALDIK"

"7 Haziran-1 Kasım arasında bu bombaları patlatan, karanlık güçler kimlerdi? Bu bombaların sonucunda, hangi parti ya da partiler oy devşirdi" diyen Ok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Duyumun ötesinde ciddi bilgiler alıyoruz. Türk siyasetinin önünü açan, demokrasinin, hukukun, adaletin yılmaz savunucusu bir yeni partinin liderine suikast girişimi olacağı bilgilerini almış bulunuyoruz. Eğer bu gerçekleşmezse 7 Haziran-1 Kasım arasında olduğu gibi bombalar patlatılarak, suikastlar yapılarak, Türkiye'de bir kaos ortamı oluşturulacağı bilgileri alıyoruz. Buradan son başbakana, son hükümete çağrıda ve uyarıda bulunuyoruz. Son başbakan olmanız sizleri sorumluluktan kurtarmaz. Derhal gerekli tedbirleri alınız."

Bir basın mensubunun, suikast duyumuna ilişkin hükümet yetkilileriyle görüşüp görüşmediğini ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ek koruma isteyip istemediği sorusu üzerine Ok, "Ben bunu bir yetkili kişi ile paylaştım. O da şimdilik aramızda kalsın. Hükümetten değil" dedi.

İYİ Parti'ye geçen CHP milletvekillerinin tekrar partilerine döneceği yönündeki iddiaların hatırlatılması ve "Sizin partinizden mi yoksa CHP'den mi aday gösterilecek?" sorusunun yöneltilmesi üzerine Ok, "Buna ilgili kurullar karar verecek. İster bizim partimizden olsun ister başka partide olsun, ister siyaseti bıraksınlar bu kişileri başımızın üzerinde taşımamız gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

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