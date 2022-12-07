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Suikast girişiminden kurtulmuştu… Eski Arjantin lideri Cristina Fernandez de Kirchner’e hapis cezası

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Eski Arjantin Devlet Başkanı Cristina Fernandez de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Suikast girişiminden kurtulmuştu… Eski Arjantin lideri Cristina Fernandez de Kirchner’e hapis cezası

Eski Arjantin Devlet Başkanı ve mevcut Devlet Başkanı Yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında 6 yıl hapis ile kalıcı olarak kamu görevinden men cezasına çarptırıldı.

2 Numaralı Federal Sözlü Mahkemede (TOF2) düzenlenen, ülkede “Yollar İdaresi davası” olarak bilinen davanın son duruşmasında, kamu ihalelerinde yolsuzluk yapmaktan yargılanan Kirchner ile 12 kişi hakkında karar açıklandı. Hakim Jorge Gorini’nin okuduğu kararda, ülkeyi 2007-2015 yıllarında yöneten Kirchner, Santa Cruz eyaletindeki yol yapım ihalelerini yasa dışı yollardan iş adamı Lazaro Baez’e vermekten suçlu bulundu.

Kendisine yöneltilen yasa dışı örgüt kurma suçundan aklanan Kirchner, yolsuzluk suçundan 6 yıl hapis ile ömür boyu kamu görevinden men edilme cezasına çarptırıldı. Böylece Arjantin tarihinde ilk kez, görevi başındaki bir devlet başkanı yardımcısı, yolsuzluktan yargılanarak ceza almış oldu.

Öte yandan, görevinin sona ereceği 10 Aralık 2023’e kadar tutuklanması mümkün olmayan Kirchner’ın cezasının uygulanması için Yüksek Mahkeme tarafından onaylanması gerekiyor.

‘DEVLET VE YARGI MAFYASI’

Kirchner, yargılandığı yolsuzluk davasında suçlu bulunmasının ardından, kendisini “paralel bir devlet ve yargı mafyasının” mahkum ettiğini söyledi. Kirchner, sosyal medya hesaplarından yaptığı canlı yayında, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Kirchner, aldığı cezaya ilişkin, “Ekonomik ve medyatik güç, bir tür paralel devleti kontrol ediyor ve engel oluyor. Bu, Arjantin siyasi liderliğini disiplini altına alan bir sistemdir. Kendileri gibi düşünenleri değil, bizim gibi, peronist, vatandaşların hakkına sadık olanlardan bahsediyorum” dedi.

Fernandez de Kirchner, eylülde evine girmeden önce kendisine destek olmak için toplanan taraftarlarını selamladığı sırada kalabalığın arasından bir kişi Kirchner'ın yüzüne yakın mesafeden silah doğrultmuş, saldırgan tetiği çekmesine rağmen silah tutukluk yapıp patlamamıştı. 

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