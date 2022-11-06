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Suikast girişimine maruz kalan Han, yürüyüşe devam edecek

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Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, saldırıya uğradığı Vezirabad şehrinden başkent İslamabad’a yeniden yürüyüş başlatılacağını açıkladı.
Suikast girişimine maruz kalan Han, yürüyüşe devam edecek

Ulusal basındaki haberlere göre, Lahor'da tedavi gördüğü hastanede basın mensuplarına açıklamada bulunan Han, liderliğini yaptığı Pakistan Adalet Hareketi Partisinin (PTI), Vezirabad şehrinden 8 Kasım’da yürüyüş başlatacağını, kendisinin de Ravalpindi'den dahil olacağını söyledi.

Han, her gün televizyonlarda konuşma yapacağını ifade ederek, “Yürüyüşe Ravalpindi'den liderlik edeceğim. Ravalpindi'ye varılması 10-15 gün sürecek” dedi.

HAN’DAN SERT AÇIKLAMA

Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in kendisine yönelik suikast planının arkasında olduğuna dair iddialarını sürdüren Han, “İsimlerini verdiğim bu kişiler, soruşturmanın başında olduğu sürece yargı komisyonu ne yapacak?” ifadesini kullandı.

Han, bu isimlerin istifa etmeleri gerektiğini belirterek, şeffaf soruşturma için bunun gerekli olduğunu vurguladı.

Pencap'ta PTI'nın hükümette olmasına rağmen saldırganın soruşturma görüntüsünün basına sızdırıldığını anımsatan Han, bunun nasıl mümkün olduğunu sorguladı.

Han, saldırının üzerinden birkaç gün geçmesine rağmen polisin FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığını belirterek, “Bu üç kişinin bir komplo ile bu saldırıyı gerçekleştirdiğine tam olarak inanıyorum. ISI Başkan Yardımcısı Nasir'in ismini verdiğim için FIR oluşturmuyorlar.” dedi.

Pakistan’da bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, “FIR” olarak isimlendiriliyor.

NİSAN AYINDA HÜKÜMET DÜŞMÜŞTÜ

Pakistan’da parlamentoda 10 Nisan’da yapılan güven oylamasında 174 “hayır” oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif’in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan’da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim’de Lahor’dan İslamabad’a yürüyüş başlatmıştı.

Vezirabad’da 3 Kasım’da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han’ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

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