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Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama

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Eski ABD Başkanı Trump, seçim mitingine uğradığı silahlı saldırının ardından yaptığı ikinci açıklamadai "Korkmayacağız, bunun yerine inancımızda dirençli kalacağız ve kötülüğe karşı meydan okuyacağız" dedi.
Suikast girişiminin ardından Trump'tan yeni açıklama

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Cumartesi günü Pensilvanya'daki uğradığı silahlı saldırıdan kendi sosyal medya platformu Truth Social'daki ikinci açıklamasını yaptı. Bu paylaşımında Trump, Cumhuriyetçi Ulusal Konvansiyonunun (RNC) bu hafta yapılacağı Wisconsin'den konuşmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Suikast girişiminin ardından ikinci kez açıklamada bulunan Trump şu ifadeleri kullandı yazdı:

"Dünkü düşünceleriniz ve dualarınız için herkese teşekkür ederim, çünkü düşünülemez olanın gerçekleşmesini engelleyen yalnızca Tanrı'ydı. Korkmayacağız, bunun yerine inancımızda dirençli kalacağız ve kötülüğe karşı meydan okuyacağız. Sevgilerimiz diğer kurbanlara ve ailelerine gidiyor. Yaralıların iyileşmesi için dua ediyor, korkunç bir şekilde öldürülen vatandaşın anısını kalbimizde taşıyoruz.

Şu anda birlik olmamız ve Amerikalılar olarak gerçek karakterimizi göstermemiz, güçlü ve kararlı kalmamız ve kötülüğün kazanmasına izin vermememiz her zamankinden daha önemli. Ülkemizi gerçekten seviyorum, hepinizi seviyorum ve bu hafta Wisconsin'den büyük ulusumuza konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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