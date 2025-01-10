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Suikast için geldi... 3 kişiyle mesajlaştığı tespit edildi

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Kuzey Kıbrıs’a bir iş insanını vurmaya gelen 35 yaşındaki Ünal Sivri, Cürümleri Önleme Şube ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı ve sabah mahkemeye çıkarıldı.
Suikast için geldi... 3 kişiyle mesajlaştığı tespit edildi

Polis Çavuşu Ömer Yavuz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlının 30 Aralık 2024 tarihinde, saat 12.30 sıralarında, Girne’de Sedat Simavi Caddesi üzerinde, Lefkoşa Polis Müdürlüğü ve Girne Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirlikleri ekipleri tarafından koordineli bir şekilde gerçekleştirilen Geçit Yok Operasyonu kapsamında motosikletle seyrederken tespit edildiğini söyledi.

Polis memuru, zanlı Ünal Sivri’nin tasarrufunda; bir adet tabanca ve tabancaya ait şarjör ile 6 adet canlı mermi ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını ifade etti. Zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydeden polis, 2024 yılı Aralık ayı içerisinde Mersin’den gemiye bindiğini, TIR içerisine gizlenerek, Mağusa Limanından ülkeye giriş yaptığını, amacının Girne’de bir iş adamına suikast düzenlemek olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 10 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde silah ve mermilerin balistik incelemeye gönderildiğini açıkladı. Polis memuru, yapılan araştırma sonucu zanlının Güney Kıbrıs’a ait GMS hattı ile mesajlaştığı 3 numara tespit edildiğini açıkladı.

Polis, tespit edilen kanıtlarla ilgili incelemenin ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini, methalder olduğu suçun ciddi bir suç olduğunu belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Evren Mürsel, zanlının 2 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

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