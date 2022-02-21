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Suısse Secrets: “Güney Kıbrıs Paravan Şirketlerle Kara Para Aklamaya Karıştı”

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Dünyanın en zengin ve en köklü bankalarından biri olan “Credit Suisse” bankasına yönelik yapılan ve ismine “Suisse Secrets” (İsviçre Sırları) verilen araştırmaya, Güney Kıbrıs’ın isminin de karıştığı belirtildi.
Suısse Secrets: “Güney Kıbrıs Paravan Şirketlerle Kara Para Aklamaya Karıştı”

Dünyanın en zengin ve en köklü bankalarından biri olan “Credit Suisse” bankasına yönelik yapılan ve ismine “Suisse Secrets” (İsviçre Sırları) verilen araştırmaya, Güney Kıbrıs’ın isminin de karıştığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, “Kıbrıs’ta Paravan Şirketler Aracılığıyla Kara Para” başlıklı haberinde, “Credit Suisse” bankasına yönelik sızdırılan verilerin Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) tarafından paylaşıldığını ayrıca araştırmada 48 medya kuruluşunun da yer aldığını belirtti.

Gazete, Güney Kıbrıs ile ilgili ifadenin, “Guta ailesinin Güney Kıbrıs’ta paravan şirketler aracılığıyla Ukrayna tarım şirketini 100 milyon dolar dolandırması ve batmasına neden olması” şeklinde yer aldığını yazdı.

“Mriya Agro Holding” isimli şirketin sahibi olan Guta ailesi üyelerinin şirketten, offshore şirketleri kullanarak büyük miktarda para çekmesi sonucunda battığını yazan gazete, Mriya şirketinin Güney Kıbrıs’a kayıtlı olduğunu ve 2014 yılında tasfiye edildiğini belirtti.

Gazete tasfiyecilerin, bahse konu şirketin, 12 bin dolarlık mal varlığına karşın,  2011-2013 yıllarında, Güney Kıbrıs’taki 8 paravan şirket ile ilgili hisseler için 100 milyon Euro’dan fazla ödeme yaptığını tespit ettiğini de yazdı.

Gazete bunun akabinde Mriya şirketinin sekiz şirketin sermayesini Britanya Virjin Adaları’na taşıdığını belirtti.

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