Şükrü Umarbeyli: Bütün dünya yüksek enflasyon ile çalkalanıyor

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılan Ekonomist Şükrü Umarbeyli ekonomik gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Umarbeyli, bu işin kaynağına inmek gerektiğinden söz ederek, Amerika ve Avrupa Birliği ile ilgili örnekler verdi. Amerika'nın tüm dünya paraları karşısında çok büyük yükselişte ve değerli olduğunu ifade eden Umarbeyli, “İkinci çeyrekte yüzde 0.9’luk bir küçülme yaşadı ve Amerika için bu beklenmeyen bir veriydi” dedi.

“TÜM DÜNYA YÜKSEK ENFLASYON İLE ÇALKALANIYOR”

Umarbeyli, bu günlerde Euro’nun ön plana çıktığından söz ederek, “Amerika Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırarak 2.25-2.50 seviyelerine getirdi” diye konuşarak, bütün dünyanın yüksek enflasyon ile çalkalandığının da altını çizdi. Umarbeyli, beklenenin üzerinde faiz artışları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınmaya çalışıldığından bahsetti.

Türkiye’de enflasyon ile bir mücadele olmadığına değinen Umarbeyli, “Yüzde 100’ün üzerine çıkmış enflasyon ile yüzde 14 faiz oranları komik kaldı” dedi.

Yılbaşından bu yana TL’de yüzde 30'luk bir kayıp olduğunun altını çizen Umarbeyli, “Buna rağmen ihracatta yüzde 18 ithalatta ise yüzde 40'lık bir artış oldu. TL’nin değer kaybetmesine rağmen beklenenin üstüne döviz girdisi ve ihracat artışı gelmedi” diye konuştu.

Hayat pahalılığının aslında tüm dünyada olduğunu ifade eden Umarbeyli, “Diğer gelişmiş ülkelerle farkımız, ülkemizde üretim olmadığı ve tanınmadığımız için devlet sübvanse edemez, vatandaş karşılamalı” dedi.

Kaynak: Kıbrıs Postası