  • BIST 2.666,47
  • Altın 1022.4
  • Dolar 17.948
  • Euro 18.3578
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAUzmanlar uyardı: Maymun çiçeğinin hiç bilinmeyen yeni belirtileri

Şükrü Umarbeyli: Bütün dünya yüksek enflasyon ile çalkalanıyor

» »
Ekonomist Yrd. Doç. Dr. Şükrü Umarbeyli, beklenenin üzerinde faiz artışları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınmaya çalışıldığını ifade ederek, “Bütün dünya yüksek enflasyon ile çalkalanıyor” dedi.
Şükrü Umarbeyli: Bütün dünya yüksek enflasyon ile çalkalanıyor

 

Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Canan Onurer’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabahın Haberleri’ adlı programa telefon bağlantısı ile katılan Ekonomist Şükrü Umarbeyli ekonomik gelişmeler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Umarbeyli, bu işin kaynağına inmek gerektiğinden söz ederek, Amerika ve Avrupa Birliği ile ilgili örnekler verdi. Amerika'nın tüm dünya paraları karşısında çok büyük yükselişte ve değerli olduğunu ifade eden Umarbeyli, “İkinci çeyrekte yüzde 0.9’luk bir küçülme yaşadı ve Amerika için bu beklenmeyen bir veriydi” dedi.

“TÜM DÜNYA YÜKSEK ENFLASYON İLE ÇALKALANIYOR”

Umarbeyli, bu günlerde Euro’nun ön plana çıktığından söz ederek, “Amerika Merkez Bankası faizi 75 baz puan artırarak 2.25-2.50 seviyelerine getirdi” diye konuşarak, bütün dünyanın yüksek enflasyon ile çalkalandığının da altını çizdi. Umarbeyli, beklenenin üzerinde faiz artışları yapılarak enflasyonun kontrol altına alınmaya çalışıldığından bahsetti.

Türkiye’de enflasyon ile bir mücadele olmadığına değinen Umarbeyli, “Yüzde 100’ün üzerine çıkmış enflasyon ile yüzde 14 faiz oranları komik kaldı” dedi.

Yılbaşından bu yana TL’de yüzde 30'luk bir kayıp olduğunun altını çizen Umarbeyli, “Buna rağmen ihracatta yüzde 18 ithalatta ise yüzde 40'lık bir artış oldu. TL’nin değer kaybetmesine rağmen beklenenin üstüne döviz girdisi ve ihracat artışı gelmedi” diye konuştu.

Hayat pahalılığının aslında tüm dünyada olduğunu ifade eden Umarbeyli, “Diğer gelişmiş ülkelerle farkımız, ülkemizde üretim olmadığı ve tanınmadığımız için devlet sübvanse edemez, vatandaş karşılamalı” dedi.

 

Kaynak: Kıbrıs Postası

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Girne’de silahlı soygun: Zanlı Zeybek’in tutukluluk süresi uzatıldı02 Ağustos 2022 Salı 08:40
  • Güvenç Yüksel, sıcak havada çalışma kısıtlamasını değerlendirdi: Kötünün iyisi02 Ağustos 2022 Salı 08:39
  • Detay Bugün ne manşet attı? 2 Ağustos 2022 Salı02 Ağustos 2022 Salı 08:08
  • “KKTC’nin ekonomik yapısını güçlendirmek en büyük hedefimiz ve temennimizdir”01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:12
  • Dövizde Gün Sonu Rakamları01 Ağustos 2022 Pazartesi 18:07
  • Üç ayda 228 bin TL elektrik faturası geldi, esnaf isyan etti01 Ağustos 2022 Pazartesi 17:11
  • Evkaf, AİHM'de dava açıyor!01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:41
  • DP Milletvekili Akpınar’ın 1 Ağustos Toplumsal Direniş Bayramı mesajı01 Ağustos 2022 Pazartesi 16:19
  • Akyiğit: Elektriğe yapılacak olan zammı Haziran'da duyurduk01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:45
  • Dizdarlı: Kamu sağlık sistemi çöküyor01 Ağustos 2022 Pazartesi 15:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti