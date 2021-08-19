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Sulama Suyu Sağlayacak Sulama Hattı Döşenmesi İçin İhale Sonuçlandı

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Sulama Suyu Sağlayacak Sulama Hattı Döşenmesi İçin İhale Sonuçlandı
Sulama Suyu Sağlayacak Sulama Hattı Döşenmesi İçin İhale Sonuçlandı

Güzelyurt’ta 6 dekarlık alana takviye sulama suyu sağlanmasına yönelik sulama hatlarının döşenmesi için ihale tamamlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Su İşleri Dairesi tarafından başlatılan “Güzelyurt Ovası Takviye Sulama Suyu Temini (Etap 2) Projesi” ile ilgili ihalenin tamamlanarak, sözleşmenin dün Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu huzurunda imzalandığı bildirildi. Sözleşmeye, Su İşleri Dairesi Müdürü Tarkan Çeki ile Aspool Ltd. Direktörü Taşkın Ürel imza koydu. 

İKİNCİ ETAPLA SUYA KAVUŞACAK ARAZİ TOPLAMI 18 BİN DEKARI GEÇECEK

Su İşleri Dairesi tarafından 2018 yılında tamamlanan sulama suyu projesinin birinci etabı kapsamında Güzelyurt bölgesinde yaklaşık 14 bin 58 dekar araziye sulama suyu taşıyacak sulama hattı döşendiği anımsatılan açıklamada, takviye sulama suyu projesinin ikinci etabı tamamlandığında nitelikli sulama suyuna kavuşacak arazinin 18 bin dekarı geçeceği kaydedildi.

İkinci etap çalışmalarında 10 bin 700 metre HDPE boru döşeneceği, ihaleyi 846 bin TL teklif veren Aspool Ltd’in kazandığı gelecek hafta yer tesliminin ardından çalışmalara başlanacağı ifade edildi.

Projeyle sulama suyu sıkıntısı çeken bölgelerdeki sulama birliklerine su iletiminin daha verimli bir şekilde sağlanması hedeflendiği belirtildi.

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İHALE TEMMUZ AYINDA AÇILMIŞTI

Güzelyurt Ovası Takviye Sulama Suyu Temini (Etap 2) Projesi ile ilgili ihale, Temmuz ayında açılmıştı. 4 firmanın ihale dosyası satın alarak, bunlar içinden 3 firmanın teklif vermesiyle ihale süreci tamamlandı. 

Proje kapsamında kullanılacak borular ve aksamlarının ise, Su İşleri Dairesi tarafından 2019 yılında mal alım ihalesiyle temin edildiği kaydedilerek, yüklenici firmaya yer teslimine müteakip teslim edilerek boru hatlarının döşenmesine başlanacağı bildirildi.

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