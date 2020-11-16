Sular 4 gün kesilecek!

KKTC Su Temini Projesi kapsamında, Boğaziçi bölgesinde oluşan ana isale hattındaki arızanın giderilmesi için yapılacak onarım işleri nedeniyle 16.11.2020 ile 20.11.2020 tarihleri arasında su kesintisi yapılacaktır.
Kesintiden, Gazimağusa, İskele, Yeniboğaziçi, Mehmetçik, Büyükkonuk, Erenköy ve Dipkarpaz Belediyeleri etkilenecektir.
Bu süreç içerisinde halkımızın suyu bilinçli kullanması gerekmektedir. Süreçle ilgili ileriki günlerde bilgilendirme yapılacaktır.
Önemle duyurulur.
Su İşleri Dairesi
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