Sivas'ın Hafik ilçesinde 2009 yılında inşası tamamlanan ve su toplamaya başlayan Pusat içme suyu ve sulama barajı Pusat köyünü ve Maden köyünün mezarlığını sular altında bıraktı. Altı ay gibi kısa bir sürede su tutmaya başlayan baraj Maden köyünün de mezarlığını adeta adaya dönüştürdü. Bu yıl tarım nedeniyle sulama yapılınca barajın suları oldukça çekildi. Hal böyle olunca uzun süredir suyun altında kalan mezarlarda gün yüzüne çıktı.