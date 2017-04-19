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Sular durulmuyor ! CHP'den referandum için şok çıkış,Meclis'ten çekilme gündemde...

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Sular durulmuyor ! CHP'den referandum için şok çıkış,Meclis'ten çekilme gündemde...
CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, referandum sonucunu tanımadıklarını belirterek, gerekirse Meclis'ten çekilebileceklerini söyledi.

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, canlı yayında referandumla ilgili açıklamalarda bulundu. ''İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz'' diyen Böke, ''Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer'' ifadelerini kullandı.

Selin Sayek Böke, şunları söyledi:

''BU REFERANDUMUN SONUCUNU TANIMIYORUZ''

''Çalınmış olan milletin iradesidir. Hileyle alel acele yapılan balkon konuşmalarıyla algı operasyonu yönetilmektedir. İlan edilen bu referandumun sonucunu tanımıyoruz tanımayacağız da...

TEKRAR EDİLMELİ

Bu referandum tekrar edilmelidir. Biz olmayan bir anayasa varmış gibi davranmayacağız. Oldu bittilere boyun eğmeyeceğiz.

MECLİS'TEN ÇEKİLMEK DE ÇALIŞMAYA DEVAM ETMEK DE...

Bunun için demokratik tüm haklarımızı kullanacağımızdan şüphemiz olmasın. Her türlü deyince Meclis'ten çekilmekten de çalışmaya devam etmek de buna girer.

Türkiye yıllardır seçim yapıyor. İlk defa bir seçimin meşruiyeti hem ulusal hem uluslararası düzeyde şaibeli hale geldi. Bunu Türkiye'ye yaşatmaya kimsenin hakkı yok. AGİT gözlemcileri Türkiye'nin davetiyle geldi. Siz bunlara 'Haddini bil' diye söylediğinizde suçu kabul ettiğiniz anlama geliyor. Kimseye had bildirmeye değil Türkiye'de demokrasiyi yükseltmeye ihtiyacımız var.''

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