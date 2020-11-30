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Süleyman Ergüçlü’den Kitap Tanıtım Ve İmza Etkinliği

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Gazeteci Süleyman Ergüçlü, son kitabı “Ben Bencilim” için Lefkoşa’da tanıtım ve imza etkinliği yapacak.  Etkinlik, 2 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de Hidden Garden’da gerçekleşecek.
Süleyman Ergüçlü’den Kitap Tanıtım Ve İmza Etkinliği

Gazeteci Süleyman Ergüçlü, son kitabı “Ben Bencilim” için Lefkoşa’da tanıtım ve imza etkinliği yapacak.  Etkinlik, 2 Aralık Çarşamba günü saat 17.00’de Hidden Garden’da gerçekleşecek.

Ergüçlü, şiirleri ve denemelerinin yer aldığı “Ben Bencilim” kitabının etkinliğine tüm dostlarını ve kitapseverleri beklediğini belirtti.

Editörlüğünü Serkan Soyalan’ın, sayfa düzeni ve kapak tasarımını Cemal İnce’nin yaptığı kitap, Cyprus Printing Global tarafından basıldı. 

Süleyman Ergüçlü, bu kitapla okuyucusunu, iç dünyasında yolculuğa çıkarıyor.

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